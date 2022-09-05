عاجل.. ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 80.21%

أعلنت السلطات التركية، ارتفاع معدل التضخم السنوي ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 20 عاما ليسجل 80.21% في أغسطس، ويأتي ذلك عقب قرار البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة في الشهر الماضي.

رفع أسعار الغاز للمواطنين بنحو 20%

وفي نفس السياق، ذكرت السلطات التركية في وقت سابق، أنه تم رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20%.

كما قررت السلطات التركية، أيضا رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بنسبة 50% للقطاع الصناعي.

وجاءت القرارات في وقت يواجه فيه العالم مصاعب اقتصادية كبيرة جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية.