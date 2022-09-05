رئيس التحرير

أحمد الخطيب

عاجل.. ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 80.21%

كتب:

محمد محمود موسى
10:18 ص | الإثنين 05 سبتمبر 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلنت السلطات التركية، ارتفاع معدل التضخم السنوي ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 20 عاما ليسجل 80.21% في أغسطس، ويأتي ذلك عقب قرار البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة في الشهر الماضي.

رفع أسعار الغاز للمواطنين بنحو 20%

وفي نفس السياق، ذكرت السلطات التركية في وقت سابق، أنه تم رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20%. 

كما قررت السلطات التركية، أيضا رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بنسبة 50% للقطاع الصناعي.

وجاءت القرارات في وقت يواجه فيه العالم مصاعب اقتصادية كبيرة جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

اقرأ المزيد:

تفاصيل جنوح سفينة في تركيا قادمة من أوكرانيا (صور)

تركيا ترفع أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 20% للأسر و50% للصناعي

حمو بيكا يحيي حفلا غنائيا في تركيا 3 سبتمبر المقبل

هبوط اضطراري لطائرة في اليونان متجهة من بريطانيا إلى تركيا

إصابة 25 شخصا في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل في تركيا
بقلم محمد محمود موسى