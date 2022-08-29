حمو بيكا يحيي حفلا غنائيا في تركيا 3 سبتمبر المقبل

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، إحياء حفل غنائي كبير في الثالث من سبتمبر المقبل بمدينة إسطنبول التركية بعد فترة غياب طويلة.

وأوضح بيكا، موعد ومكان الحفل عبر استوري إنستجرام: «3-9 أقوى حفلة على سفينة بايدن سادات في إسطنبول، مستنيكم نتبسط مع بعض».

حمو بيكا يشدو على سفينة بايدن سادات

بيكا رغم منعه من الغناء في مصر بقرار من نقابة المهن الموسيقية، يستطيع الغناء في أي دولة أو منطقة خارج الأراضي المصرية.

وكانت هناك مبادرة صلح قام بها الفنان محمد نور من أجل إعادة حمو بيكا للنقابة ومنحه تصاريح غناء، إلا أن المباردة لم تتم بعد بسبب القضايا المتبادلة بين بيكا وأحمد رمضان سكرتير عام الموسيقيين.

النقابة ترفض اعتذار محمد نور

وبث الفنان محمد نور فيديو عبر تطبيق إنستجرام، يعتذر فيه لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية نيابة عن حمو بيكا لإنهاء أزمته.

وقال نور إنه يعتذر بالنيابة عن حمو بيكا الذي لم يقصد النيل من أعضاء المجلس: «إنسان وعاوز يشتغل ومكنش يقصد وقت الغضب».

ولكن مجلس النقابة رفض اعتذار محمد نور، مؤكدا أن حمو بيكا لا يزال يستكمل دعاوه القضائية ضد أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، وما فعله إساءة للموسيقيين، وبيكا سبق له أن تهجم على مقر النقابة وهدد باقتحامه وهو أمر مخالف لا يصح أن يقوم به أي فنان.