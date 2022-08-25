إصابة 25 شخصا في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل في تركيا

أصيب 25 شخصًا جراء حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب عامة وشاحنة في مدينة سكاريا، الواقعة شمال غرب العاصمة التركية أنقرة.

ونقلت «روسيا اليوم» عن صحيفة «حريت» التركية، أن 25 شخصا أصيبوا إثر تصادم وقع بين حافلة ركاب وشاحنة في مدينة سكاريا التركية.

نقل المصابين للمستشفيات وحالتهم مستقرة

ووقع حادث تصادم بين حافلة نقل عامة بين المدن وشاحنة على الطريق السريع فى منطقة أريفى بمدينة سكاريا التركية، أصيب فيه 25 شخصا، وجرى نقلهم للمستشفى، وانتقلت على الفور أجهزة الإسعاف والشرطة وفرق الإطفاء إلى مكان الحادث.

ونقلت الفرق الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث الضحايا إلى مستشفيات مختلفة، ووصفت حالات الضحايا بـ«المستقرة»، بينما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

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في سياق متصل، شهدت تركيا حادث تصادم في منطقة ماردين، جنوب شرق تركيا، بسبب تعطل المكابح «الفرامل»، ولقي خلاله 16 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 29 آخرون؛ إذ اصطدمت حافلة ركاب بفرق الطوارئ التي كانت تتعامل مع حادث طريق سابق في جنوب تركيا وفقا لشبكة «إي بي سي» نيوز الأمريكية.