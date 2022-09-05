14 كلية تكنولوجية متاحة لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 2022.. علمي وأدبي

تستمر عمليات تنسيق الكليات المرحلة الثالثة للجامعات 2022، في ظل وجود خيارات عدة متاحة للطلاب، أبرزها الكليات التكنولوجية، لاسيما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة التي تتجه إليها الأعين خلال هذه الفترة، نظرا لتضمنها برامج دراسية تتواكب مع متطلبات صوق العمل.

14 كلية تكنولوجية متاحة في المرحلة الثالثة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الكليات التكنولوجية المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022، والتي تمثلت في 14 كلية على مستوى محافظات مصر، منها 12 متاحة للشعبة العلمية، و14 للشعبة الرياضية، وواحدة فقط للشعبة الأدبية، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي عن الأماكن الشاغرة في كليات المرحلة الثالثة.

كليات متاحة للشعبتين العلمي والرياضة

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية «علوم».

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية «رياضة».

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية «رياضة».

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية «علوم».

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية «علوم».

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة أسيوط التكنولوجية.

- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية «رياضة».

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية «رياضة».

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية «علوم».

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية «رياضة».

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط التكنولوجية «علوم».

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط التكنولوجية «رياضة».

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية «رياضة».

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم.

- دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية «رياضة».

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد.

- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم.

كلية تكنولوجيا واحدة للشعبة الأدبية

ولم يتبق أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية للجامعات التكنولوجية الجديدة، سوى كلية واحدة خلال تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وهي كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.