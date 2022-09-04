تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. بدائل كلية ألسن في جميع المحافظات

بدائل كليات لغات وترجمة وألسن في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، تشغل بال عددًا كبيرًا من الطلاب، في ظل التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة للوصول إلى أفضل اختيار بين الكليات والمعاهد المتاحة، ما جعل الطلاب الراغبين في تعلم اللغات المختلفة، يبحثون عن بدائل كليات اللغات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، عددًا من بدائل كليات لغات وترجمة وألسن في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، حيث أن تنسيق المرحلة الثالثة مستمرًا حتى الأربعاء 7 سبتمبر، وفيما يلي 14 بديلًا لكلية ألسن ولغات وترجمة في المرحلة الثالثة، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بدائل كلية ألسن واللغات والترجمة في تنسيق المرحلة الثالثة

وجاءت بدائل كلية ألسن واللغات والترجمة في المرحلة الثالثة للتنسيق 2022، على النحو التالي:

المعهد العالى للغات بأسوان

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

معهد المنيا العالي للغات

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة «إدارة - محاسبة - تجارة خارجية»

المعهد العالي للغات بالمنصورة

القاهرة العالي لغات وترجمة

العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس

معهد عالي قاهرة ترجمة شعبة علوم إدارية مقطم

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

العالي للغات 6 أكتوبر

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

الحد الأدنى للقبول بمرحلة التنسيق الثالثة 2022

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى للقبول في هذه المرحلة 50% بواقع 205 درجات، حيث يدخل الطالب إلى موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من هنا، ويضع رقم الجلوس وبعدها الرقم السري، وبعدها يسجل الرغبات.