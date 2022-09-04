تنسيق المرحلة الثالثة.. 49 كلية مخصصة للبنات بينها تربية رياضية

يمكن للطالبات الناجحات في الدورين الأول والثاني للثانوية العامة، وكذلك المتخلفات من المرحلتين الأولى ‏والثانية، الاختيار بين 46 كلية مخصصة للدراسة للبنات فقط في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، علاوة على باقي كليات المرحلة الثالثة والمتاحة جميعها لطلاب المرحلة سواء «طلاب أو طالبات».

كليات مخصصة للبنات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، أنه من بين الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، 49 كلية مخصصة للبنات فقط، ‏وهن الحاصلات على 50% فأكثر.

وتقدم «الوطن» فيما يلي، الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، والمخصصة للبنات فقط، وهي:

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات أسوان

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات السويس

تربية رياضية بنات بور سعيد

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات العريش

تربية رياضية بنات بنها

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات الزقازيق

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

تربية رياضية بنات دمياط

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنات العريش

تربية رياضية بنات السويس

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنات الفيوم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنات بني سويف

مواعيد المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2022

وتستمر المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة 2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022، وكليات ومعاهد هذه المرحلة متاحة بحد أدنى 205 درجات لجميع ‏الشُعب، إذ بدأ الطلاب في تدوين رغباتهم، بداية من ‏يوم السبت الموافق 3/9/2022، علي موقع التنسيق الإلكتروني.