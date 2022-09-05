طقس الإسماعيلية اليوم.. انخفاض الحرارة 6 درجات والعظمى 33

انخفضت درجات الحرارة في الإسماعيلية اليوم الإثنين 5-9-2022، لتسجل 33 درجة مئوية، أي بانخفاض حوالي 6 درجات عن الأسبوع الماضي، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وسجلت الإسماعيلية 33 درجة الكبري و 22 درجة للصغري، فيما ارتفعت الرطوبة، لتكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة مئوية، كون الرطوبة تزيد من الإحساس بالطقس الحار.

«الأرصاد»: أجواء معتدلة ونشاط للرياح

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها، أن الرياح الشمالية تنشط على البحر المتوسط ويرتفع على إثرها الأمواج لتصل لأكثر من مترين على شواطئ المدن الساحلية.

وسيكون طقس اليوم في الإسماعيلية معتدلًا على السواحل الشمالية بسبب نشاط الرياح، وسيكون الطقس في المساء لطيفًا.

وقال البيان، إن طقس اليوم حار رطبًا نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

أكمنة على الطرق في الإسماعيلية

وانتشرت الخدمات الأمنية على طرق الإسماعيلية وعلى العديد من المحاور المهمة كمحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، لمتابعة الحالة المرورية للطرق.