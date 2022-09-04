طقس الإسماعيلية اليوم.. انخفاض ملحوظ في الحرارة وارتفاع الرطوبة

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، انحفاضا جديدا في درجات الحرارة بالتزامن مع انكسارها في بعض المحافظات المجاورة، مع وجود شبورة على الطرق السريعة والصحراوية تستمر لعدة أيام.

طقس الإسماعيلية اليوم الأحد

وسجلت الإسماعيلية اليوم 35 درجة مئوية للعظمى و24 للصغرى، فيما ارتفعت نسبة الرطوبة في الجو، لتتسبب في ارتفاع الحرارة درجتين تقريبا عن الدرجة المرصودة.

الأرصاد الجوية: نشاط للرياح

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الأحد يشهد طقسا حارا رطب نهارا على شمال البلاد وتنشط الرياح نسبيا لتعطي شعورا أفضل بحرارة الجو، خاصة أوقات المساء.

وتوقع بيان هيئة الأرصاد المنشور عبر صفحة الهيئة الرسمية على «فيس بوك»، أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة خلال الفترة القادمة بين 33 و34 درجة، فيما تظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وقال البيان إن حركة الرياح تنشط على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر، كما ترتفع الأمواج نسبيا على خليج السويس والبحر الأحمر، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة الصحراوية والزراعية اليوم الأحد، سيولة مرورية دون وجود أي عوائق أو حوادث مرورية في الساعات الأولى من الصباح.

وانتشرت الخدمات الأمنية والارتكازات المرورية الثابتة والمتحركة على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو لضبط مخالفي السرعات الزائدة لتفادي الحوادث المرورية.