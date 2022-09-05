«الخارجية» تصدر قرارا بتعيين السفير أحمد أبو زيد متحدثا رسميا باسمها

أصدر السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، قرارا بتعيين السفير أحمد أبو زيد، متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية، ومديرا لإدارة الدبلوماسية العامة، خلفا للسفير أحمد حافظ، الذي سبق وصدر قرار جمهوري بتعيينه سفيرا لدى كندا، حيث يغادر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى العاصمة الكندية لتولي مهام منصبه الجديد، بعدما أمضى نحو 4 أعوام متحدثا باسم الخارجية.

المتحدث الرسمي الجديد باسم وزارة الخارجية

وكان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي الجديد، عاد مؤخرا إلى القاهرة عقب انتهاء مهمته كسفير لجمهورية مصر العربية لدى كندا.

مناصب سابقة للسفير أحمد أبوزيد

وشغل «أبو زيد» في السابق، منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وعمل مستشارا بسفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك والقنصلية العامة لمصر في سان فرانسيسكو بالساحل الغربي للولايات المتحدة، فضلا عن خدمته الممتدة لأكثر من 10 سنوات بمكتب وزير الخارجية.