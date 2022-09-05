جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. اعرف المصروفات وتنسيق القبول بالكليات

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أكثر الكلمات بحثاً علي مؤشر البحث جوجل، من قبل طلاب الثانوية العامة، تزامناً مع التقديم في تنسيق الجامعات الخاصة، وفتح التنسيق للمرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات، واعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.

ويستمر التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية وحتي نهاية سبتمبر المقبل، وذلك عن طريق التقدم المباشر للجامعة التي يريد طلاب الثانوية العامة 2022 الالتحاق بها.

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وهي كالتالي :-

مصروفات كلية الطب البشرى: 130 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة: 72 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

مصروفات كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

مصروفات كلية الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

مصروفات كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

مصروفات كلية التمريض: 36 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

مصروفات كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

وحدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة تنسيق القبول بالجامعات الخاصة للعام الدراسي الحالي وهي كالتالي:-

- الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 82%.

- الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان 80%.

- الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي 78%.

- الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 74%.

- الحد الأدنى للقبول كلية الطب البيطري 70%.

-الحد الأدنى للقبول كلية هندسة 68%.

- الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات 62%.

- الحد الأدنى للقبول في كليات التكنولوجيا الحيوية 55%.