بدء تقديم الأوراق للمقبولين بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية اليوم

أعلنت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بدء تقديم الأوراق للمقبولين في اختبار القبول للعام الدراسي 2022/2023، من اليوم الاثنين، حتى الخميس 8 سبتمبر المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

وقالت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه في حالة عدم تقدم أي طالب بملفه من المقبولين في خلال أسبوع من نشر النتيجة، سيتم الإحلال من قائمة الانتظار حسب الترتيب.

الأوراق المطلوبة للتقديم مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

حددت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية الأوراق المطلوبة للتقديم للعام الدراسي 2022/2023 وهي كالتالي:

- استمارة بيانات طلب متقدم + تعهد عدد والات «موجودة بالمدرسة»

- استمارة الشهادة الإعدادية لنفس العام الدراسي «الأصل + 5 صور»

- شهادة ميلاد حديثة كمبيوتر «مدون بها الرقم القومي للوالدين +5 صور»

- عدد 3 صورة بطاقة الأب + الأم «ألوان».

- قرار الوصايا «في حالة وفاة الأب» 3 صور

- قرار المحكمة بالولاية التعليمية في حالة الانفصال «3 صور»

- 15 صور شخصية 4*6 خلفية بيضاء مكتوب عليها الاسم كمبيوتر

- كشف طبي معتمد من التأمين الصحي علية صورة شخصية للطالب

- طابعة تأمينية للطالب موضع بها الرقم التأميني «أصل غير باهت»

- البطاقة الصحية الأصل

- إيصال المصروفات الدراسية يتم سدادها في مكتب البريد «الأصل + صور»

- عدد7 طابع نقابة المهن التعليمية فئة واحد جنبة +2 جنبه دمغة عادية 16- 2 طابع صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات فئة 10 جنية

- التوقيع على اللائحة السلوكية من الطالب + ولي الأمر «موجودة بالمدرسة»

- التوقيع علي العقد الثلاثي من ولي الامر «موجود بالمدرسة»

- يمكن التقديم بدون دفع المصروفات فى البداية لحين النزول على قاعدة بيانات البريد.

- يمكن التقديم بدون القيد العائلي.