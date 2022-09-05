وفاة «مسن» داخل مسجد أثناء صلاة الفجر في الغردقة.. «ماكنش بيسيب فرض»

لقي مواطن ربه أثناء أداء صلاة الفجر اليوم في مسجد بمدينة الغردقة، وسط صدمة شديدة شعر بها المصلون المحيطين به، خاصة عندما هّم لقراءة سورة الفاتحة فسقط على الأرض مغشيا عليه، ثم اكتشفوا وفاته.

خيم الحزن على أهالي مدينة الغردقة، إثر وفاة حسام الفقي، في منتصف العقد السادس من العمر، والذي يعمل في مطار الغردقة الدولي، وذلك في أثناء أدائه صلاة الفجر بأحد مساجد منطقة الذهبية وسط مدينة الغردقة، وجرى تشييع جثمانه إلى مقابر المسلمين بالغردقة.

صديقه: يحب الصلاة ويتردد على المساجد كثيرا

يحكي حمادة دندراوي من مدينة الغردقة، وأحد أصدقاء الفقيد، أن "الفقي" كان صديقه وأحد جيرانه وكانت سيرته عطرة ويحب التردد على المساجد ويحافظ دوما على صلاة الجماعة، لافتا في حديثه لـ"الوطن"، أنهم سمعوا خبر وفاته وهو يصلي الفجر، وسيطر الحزن على أهله وأصدقائه وجيرانه، الذين قالوا إن وفاته داخل المسجد أثناء الصلاة من حسن الخاتمة.

"زرد": من مات على شئ بعث عليه

وأشار الشيخ أحمد زرد مدير إدارة الوعظ والفتوى السابق بالمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، إلى أن الفقيد كان يحب التردد على المساجد وجزاؤه من الله أن أحسن خاتمته، لافتا في حديثه لـ"الوطن"، إلى أن مَن مات على شئ بعث عليه، كما قال الرسول صلَّ اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحديث.