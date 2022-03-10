مات ساجداً أثناء صلاة العشاء بالغربية.. والأهالي: «حسن الخاتمة»

شهدت قرية «شوبر»، التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية، وفاة أحد المواطنين، يُدعى «أحمد العمري»، أثناء سجوده في الركعة الأخيرة لصلاة العشاء، في أحد مساجد القرية، وأكد الأهالي أن المتوفي كان شخصاً يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وأن وفاته داخل مسجد القرية، أثناء صلاته العشاء، و«حسن الخاتمة» جزاءً له على عمله الطيب، مشيرين إلى أنه رغم حزنهم على وفاته، لكن هناك راحه في القلب، والكل سعيد بتلك النهاية.

إطالة السجود أثناء صلاة العشاء

وأكد أهالي القرية أنه أثناء أداء صلاة العشاء في مسجد «السلام»، بمشاركة المتوفي «أحمد العمري»، موظف، وكان حالته الصحية جيدة، وليس عليه أي أعراض مرض، فوجئوا بعد السجدة الأخيرة بعدم قيام المتوفي للتشهد، ظن البعض أنه أطال سجوده للدعاء، ولكن أصبح الأمر ملفتاً بسبب إطالة السجدة، مما أثار قلق المصلين، وفور انتهاء الإمام من التسليم، حرص أحد المصلين بجواره على محاولة رفعه من السجود، ولكن فوجئ بسقوطه على جانبه، اعتقد المصلون في بداية الأمر أنه فقد الوعي، لكن كانت الصدمة كبيرة، عندما تبينوا وفاته أثناء السجود.

وأوضح «صفوف سالم»، أحد أبناء قرية «شوبر»، أن «أحمد العمري»، الذي توفى أثناء سجوده في صلاة العشاء داخل المسجد، يتمتع بسمعة طيبة، ومشهود له بالأدب والأخلاق الكريمة من جميع أهالي القرية، وأضاف: «ما سمعت أحداً يذكره بسوء، لقد ربى أولاده تربيةً حسنةً، وحرص على تعليمهم وحفظهم كتاب الله».

المئات يشيعون جثمان «العمري» إلى مثواه الأخير

وشيع المئات من أهالي القرية، بعد أداء صلاة الظهر اليوم، جثمان «أحمد العمري» إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد «الشناوي»، حيث تم دفنه بمقابر العائلة في قرية «شوبر»، وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي القرية.