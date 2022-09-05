محافظ كفر الشيخ يصرف شهر مكافأة لعامل نظافة تقديرا لتميزه في العمل

في لفتة إنسانية قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين صرف مكافأة شهر لعامل نظافة بمجلس مدينة كفر الشيخ؛ وذلك نظراً لتميزه في العمل والمجهود الذي يبذله من أجل الحفاظ على المدينة في أبهى صورة، وهو الأمر الذي كان له مردود إيجابي لدى العمال لتحفيزهم على العمل والجد والنشاط خلال عملهم في تنظيف ورفع القمامة من كافة أنحاء عاصمة الإقليم.

إطلاق جائزة عامل الشهر

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم، عن إطلاق جائزة شهرية تحت مسمى عامل الشهر، تهدف إلى منح مكافأة مالية مضاعفة للعامل المتميز، علاوة على منحه بذات الشروط لمشرف الشهر، بهدف تحفيز العاملين على الجد والنشاط طوال اليوم، خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأعرب المحافظ خلال لقائه العشرات من عمال النظافة عن فرحته العارمة كونهم أهم الركائز في جناح التنمية البيئية وتجميل الشوارع ونظافتها كي تصبح المحافظة في ثوبها النظيف وجمال مشرق دائما.

توجيه الشكر

جاء ذلك خلال اصطفاف بعض المعدات بمجلس مدينة كفر الشيخ، خلال لقاء المحافظ بالعمال لتوجيه الشكر لهم على ما يبذلونه من جهد أثناء عملهم، بحضور عمرو البشبيشي نائب المحافظ ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي السكرتير العام المساعد.