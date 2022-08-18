محافظ كفر الشيخ يقرر تخفيض تنسيق الثانوي الفني بعدد من المدارس

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تخفيض تنسيق القبول في مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي، وذلك بناءً على مذكرة مقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم، تفيد بأن أعداد الطلاب المتقدمين والراغبين في الالتحاق بهذه المدارس لا يكفي لسد كافة التخصصات المطلوبة، وخاصة بعد نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية.

النزول بتنسيق مدارس فنية في كفر الشيخ

وذكر محافظ كفر الشيخ، في بيان صحفى، أنه تم النزول بتنسيق القبول بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية، بما يصب في مصلحة العملية التعليمية، وحرصاً على مصلحة الطلاب.

ومن جانبه، أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه بموجب التنسيق الجديد، عقب النزول به من قبل محافظ الإقليم، أصبح مجموع القبول بمدرسة الشهيد خالد السواحي الفنية المتقدمة 180 درجة، بدلاً من 190 درجة، وكفر الشيخ الصناعية للبنات من 225 درجة إلى 220 درجة، ومدرسة منية المرشد العسكرية بنين من 180 درجة لـ170 درجة، وقلين الثانوية الصناعية بنات من 245 درجة لـ235 درجة، وفوه الصناعية النسيجية بنات من 235 درجة لـ220 درجة، وفوه الصناعية العسكرية بنين من 185 درجة لـ165 درجة، ومدرسة سيدي سالم الصناعية العسكرية بنين من 200 درجة لـ190 درجة، ومدرسة إصلاح شالما الصناعية بنات من 180 درجة لـ170 درجة.

خفض تنسيق مدارس كفر الشيخ بـ10 درجات

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم أيضاً النزول بتنسيق مدرسة الضبعة الصناعية بنات من 215 درجة لـ205 درجة، ومدرسة الشهيد محمد رضا الصناعية بنات بالزعفران من 235 درجة لـ225 درجة، ومدرسة قلين الصناعية للتعليم المزدوج بنات من 180 درجة لـ160 درجة، وكفر الشيخ الصناعية للتعليم المزدوج بنات من 180 درجة لـ160 درجة، وبيلا الصناعية للتعليم المزدوج من 150 درجة لـ145 درجة، وكفر الشيخ الفندقية المتقدمة من 240 درجة لـ230 درجة، وكوم دميس الثانوية الزراعية من 175 درجة لـ165 درجة، وفوه الصناعية الزراعية من 190 درجة لـ175 درجة.