محافظ أسيوط يكرم عمال النظافة بالوحدات المحلية ويشيد بمجهوداتهم

كرّم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عمال النظافة بالوحدات المحلية والجمعيات الأهلية، وسلّمهم زيا ومهام وقاية لحمايتهم من أخطار التلوث، والحفاظ على صحتهم، وشكرهم لما يبذلونه من جهد في عملهم.

وأكد المحافظ استمرار فعاليات حملة «آثار التغيرات المناخية على الإنسان» بالمراكز والأحياء وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للحملة، ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، وتزامنًا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي الموافق 5 يونيو من كل عام والذي هذا العام تحت شعار «نحن لا نملك سوى أرض واحدة».

تنفيذ الحملة

وأشار محافظ أسيوط إلى أنّه تم تنفيذ الحملة بمركز ساحل سليم، وبحي غرب أسيوط على أن يتم استكمال باقي المراكز، وفقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً، بالتنسيق والتعاون بين إدارة المخلفات الصلبة، ووحدة حقوق الإنسان وشؤون البيئة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية.

ونوّه بالجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، والحفاظ على البيئة نظيفة وفقاً للإمكانات المتاحة تنفيذاً لخطط الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطط التنمية المستدامة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

المخلفات الصلبة

وأضاف رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، أنّه تم تنفيذ الحملة بمدينة ساحل سليم بمشاركة وحضور أسامة سحيم رئيس مركز ساحل سليم ونواب رئيس المركز ومسئولي الشركات وبالتعاون مع الجمعيات الشريكة حيث تم خلال الحملة تنفيذ الفاعليات وتكثيف أعمال الكنس بالشوارع باستخدام معدات الكنس الآلي ورفع الأتربة، وإلغاء عدد من نقاط تجميع القمامة خاصة الموجودة بجوار منشأت عامة كالمدارس والمستشفيات وغيرها وزراعة أشجار بالشوارع.