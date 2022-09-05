تفاصيل مقتل شاب بكفر الزيات داخل شركته السياحية.. المتهم مهتز نفسيا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تفاصيل مقتل شاب بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، على يد آخر، داخل شركة سياحية ملك المجني عليه، وذلك بواسطة سلاح أبيض «سكين»، وذلك بعد دخول المتهم المكتب والتعدي عليه وإصابته بجروح قطعية ونافذة أسفرت عن مصرعه.

التحريات والمعاينة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، نتائج التحريات والمعاينة التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات حول واقعة مقتل «مهند.خ.أ»، 23 عاما، ومقيم في قرية كفر حشاد، مدير شركة سياحية، خاصه بوالده، وكائنة بشارع الجلاء، بمركز كفر الزيات، وأسفرت عن أن المتهم تعدى على شاب كفر الزيات، بواسطة سلاح أبيض «سكين».

دفن جثمان الضحية

وأضافت التحريات، أن المتهم قام بقتل شاب كفر الزيات، بالدخول إلى الشركة والتعدي على المجني عليه، بسلاح أبيض فأحدث إصابته بجرح طعني، ما تسبب في وفاته، وضُبط المتهم والسلاح المستخدم، وتبين أن المتهم مهتز نفسياً.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب كفر الزيات لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وتم استخراج تصريح الدفن، ودفن المجني عليه في مقابر العائلة بمسقط رأسه بكفر الزيات.

عقوبة المهتز نفسياً

وأكد طاهر شلبي المحامي والخبير القانوني، أن عقوبة القتل هي الإعدام طبقاً لنص المادة رقم 2344 من قانون العقوبات، إذا اقترنت بها أو تلتها أي جناية أخرى، وفي حالة كان المتهم مهتزا نفسياً وثبت ذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليه، فإن المادة 62 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يُسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار.