رئيس التحرير

أحمد الخطيب

ضبط شخص لإدارته شركة سياحية بدون ترخيص في الجيزة

كتب:

محمد بركات
06:39 م | الجمعة 02 سبتمبر 2022
المضبوطات

المضبوطات

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة) حال إدارته لشركة سياحية «كائنة بمحافظة الجيزة» غير حاصله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.

وتبين أن الشركة إدارته تعمل في تسويق الخدمات السياحية عن طريق خدمة «الكول سنتر» وتمرير المكالمات الدولية عبر خدمات الإنترنت مستخدماً برامج التمرير بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

ضبط منظومة «كول سنتر» كاملة ومتصلة بالإنترنت بدون ترخيص

وتم ضبط منظومة «كول سنتر» كاملة ومتصلة بالإنترنت عبارة عن(10 أجهزة كومبيوتر بمشتملاتها - جهاز «لاب توب» - 3 هواتف محمولة - 3 أجهزة تليفون أرضي - 6 أجهزة راوتر - 6 سيرفرات مجهزة بمجموعة توصيلات مختلفة خاصة بإرسال وتلقي الاتصالات الدولية - مطبوعات خاصة بالشركة تشير لمزاولته العمل السياحي - قاعدة بيانات وأرقام هواتف لعملاء - مجموعة من السماعات الخارجية المستخدمة فى إجراء الإتصالات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

رابط تقديم كلية الشرطة 2022 عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي

جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع.. ضبط 36 قضية مخدرات وتنفيذ 5971 حكمًا قضائيًا

كيفية التقديم في كلية الشرطة 2022 عبر موقع وزارة الداخلية

جهود وزارة الداخلية خلال شهر.. سقوط 17 تشكيلا عصابيا وضبط 4576 قضية مخدرات

لينك تقديم كلية الشرطة 2022 - 2023 عبر موقع وزارة الداخلية
بقلم محمد بركات