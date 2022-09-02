ضبط شخص لإدارته شركة سياحية بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة) حال إدارته لشركة سياحية «كائنة بمحافظة الجيزة» غير حاصله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.

وتبين أن الشركة إدارته تعمل في تسويق الخدمات السياحية عن طريق خدمة «الكول سنتر» وتمرير المكالمات الدولية عبر خدمات الإنترنت مستخدماً برامج التمرير بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

ضبط منظومة «كول سنتر» كاملة ومتصلة بالإنترنت بدون ترخيص

وتم ضبط منظومة «كول سنتر» كاملة ومتصلة بالإنترنت عبارة عن(10 أجهزة كومبيوتر بمشتملاتها - جهاز «لاب توب» - 3 هواتف محمولة - 3 أجهزة تليفون أرضي - 6 أجهزة راوتر - 6 سيرفرات مجهزة بمجموعة توصيلات مختلفة خاصة بإرسال وتلقي الاتصالات الدولية - مطبوعات خاصة بالشركة تشير لمزاولته العمل السياحي - قاعدة بيانات وأرقام هواتف لعملاء - مجموعة من السماعات الخارجية المستخدمة فى إجراء الإتصالات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.