الصين تسجل 440 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية في الصين، 440 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، بينها 128 حالة في سيتشوان الواقعة جنوبي غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

تسجيل 1379 حالة محلية جديدة بدون أعراض

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى أن البلاد سجلت «صفر وفيات» بـ«كورونا»، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 5226 حالة.

وأضافت «لجنة الصحة»، أن البلاد سجلت 1379 حالة محلية جديدة بدون أعراض، بينها 524 حالة في التبت و168 حالة بـ هيلونججيانج.

خروج 383 مريضا بـ«كورونا»

وأشارت اللجنة الصينية، إلى خروج 383 مريضا بـ«كورونا» من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي للبلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 232791 شخصا حتى أمس الجمعة.