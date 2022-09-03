الصين تتجاهل تحذيرات تايوان وتواصل تحركاتها العسكرية حول الجزيرة

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم، أن طائرتين مقاتلتين صينيتين عبرتا الخط الأوسط لمضيق تايوان الذي يعمل عادة كحاجز غير رسمي بين الجانبين، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وذكرت وزارة الدفاع، أنها رصدت أربع طائرات صينية وخمس سفن صينية في أنحاء متفرقة قبالة تايوان، متهمة بكين بتجاهل التحذيرات مرة أخرى.

تايوان تسقط مسيرة مدنية

وفي وقت سابق، أسقط الجيش التايواني طائرة مسيرة مدنية مجهولة، حيث دخلت مجالها الجوي بالقرب من مدينة شيامن الصينية، وقال سو تسينج تشانج، رئيس وزراء تايوان، إن إطلاق النار كان أنسب شيء يمكن القيام به.