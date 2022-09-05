مقتل 10 أشخاص في هجوم انتحاري على السفارة الروسية بأفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل 10 أشخاص بينهم 2 من موظفي السفارة الروسية، جراء الانفجار الذي وقع قرب السفارة في العاصمة الأفغانية كابول، وفقًا لما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل.

هجوم انتحاري على السفارة

وذكرت «العربية» أنّ الانفجار وقع عندما خرج مسؤول دبلوماسي من السفارة ليعلن أسماء طالبي التأشيرة، بينما أوضحت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أنّ عناصر من حركة طالبان، أطلقوا النار على انتحاري، أقبل على تفجير السفارة، ولكن عناصر قوات طالبان منعوه من تحقيق هدفه، لكن ذلك لم يمنع وقوع الانفجار وسقوط قتلى.

انفجار مسجد في مدينة هرات الأفغانية

وشهدت أفغانستان العديد من الانفجارات مؤخرا، حيث تبنى تنظيم داعش الإرهابي، عملية تفجير أحد مساجد مدينة هرات، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 40 آخرين، وكان من ضمن الضحايا أحد رجال الدين المقربين من جماعة طالبان.

وأكدت جماعة طالبان، في وقت سابق، أنّه منذ توليها الحكم، أصبحت الأوضاع مستقرة داخل البلاد، إلا أنّ ما تشهده البلاد يؤكد حدوث العكس.