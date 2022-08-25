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عاجل.. «طالبان» تعلن عدم العثور على جثمان أيمن الظواهري حتى الآن

كتب:

محمد محمود موسى
11:03 ص | الخميس 25 أغسطس 2022
أيمن الظواهري

أيمن الظواهري

أعلنت جماعة طالبان، أنّها لم تعثر حتى الآن على جثمان زعيم القاعدة أيمن الظواهري، مشيرة إلى أنّ التحقيقات لا تزال مستمرة حتى العثور على جثمانه، وفق نبأ عاجل من صحيفة «العربية».

غارة أمريكية تسبب في مقتل أيمن الظواهري

وقُتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية نفذتها المخابرات الأمريكية بطائرة مسيرة على إحدى المباني السكنية في العاصمة الأفغانية كابول.

الظواهري وهجمات 2001 على الولايات المتحدة

كان أيمن الظواهري المطلوب الأول من قبل الولايات المتحدة بعد تبينه لهجمات على الولايات المتحدة في عام 2001، ما دفع الأمر واشنطن إلى رصد أكبر مكافأة مالية لمن يساعد أو يساهم في القبض على أيمن الظواهري، وكانت قيمة تلك المكافأة نحو 25 مليون دولار أمريكي.

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