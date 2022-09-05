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عاجل.. انفجار بالقرب من السفارة الروسية في أفغانستان

كتب:

محمد محمود موسى
09:23 ص | الإثنين 05 سبتمبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الروسية، عن وقوع انفجار بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الإثنين، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة «روسيا اليوم»، مؤكدة عدم ورود تفاصيل عن طبيعة الحادث وحجم الخسائر التي خلفها.

انفجار في مسجد في مدينة هرات الأفغانية

وشهدت أفغانستان العديد من الانفجارات في الآونة الأخيرة، ومؤخرا تبنت جماعة داعش الإرهابية عملية تفجير أحد مساجد مدينة هرات، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 40 آخرين، وكان من ضمن الضحايا أحد رجال الدين المقربين من جماعة طالبان.

وأكدت جماعة طالبان في وقت سابق، أنه منذ توليها الحكم، أصحبت الأوضاع مستقرة داخل البلاد، إلا أن ما تشهده البلاد يؤكد حدوث العكس.

 

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