الإعدام لشقيقين أنهيا حياة شخص حرقا وشرعا في قتل آخر بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات فوة بكفر الشيخ، بالدائرة الأولى، اليوم الاثنين، بالإعدام لشقيقين قتلا شخصا حرقاً وشرعا في قتل آخر، وذلك بعد ورود رأي المفتي حول عقوبة إعدامهما، وذلك في أحداث القضية رقم 8616 لسنة 2021 جنايات قلين، والمقيدة رقم 4069 لعام 2021 كلى كفر الشيخ.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فهمي يونس، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هيثم محمود أبو حطب، والسيد عباس السيد، وسكرتارية أحمد جبر إبراهيم.

أحداث القضية

وترجع أحداث القضية رقم 8616 لسنة 2021 جنايات قلين، والمقيدة برقم 4069 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، حيث جرت الواقعة بقرية المنشية الكبرى التابعة لمركز قلين ، بمحافظة كفر الشيخ.

وتعود تفاصيل القضية في 30 يونيو عام 2021، وذلك لقيام كل من «أ . ع»، 26 عاماً، ويعمل نقاشا، مقيم بقرية المنشية الكبرى، و«ع . ع»، 23 عاماً، وهما شقيقان، باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهما «م . ف»، و«م . ع»، بترويعهما وإلحاق الضرر بهما، وكذلك قيام المتهمين بإحرازهما أسلحة بيضاء ومواد تساعد على الاشتعال وتعريض حياة المجني عليهما للخطر وتكدير الأمن والسلم العام.

أمر الإحالة

وتبين من قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بفوه، قيام المتهمين بقتل المجني عليه الأول «م . ف»، مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم على ذلك، وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض ومواد بترولية تساعد على الاشتعال، وذلك من خلال سكب المواد البترولية عليه فأحدثا به الإصابات الموضحة في تقرير الصفة التشريحية، كما تم إصابة الثاني بإشعال النيران فيه، من خلال مادة تساعد علي الاشتعال، حيث كانا يشرعان في قتله هو الآخر.