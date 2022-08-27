مصرع وإصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة في كفر الشيخ

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين وذلك جراء اصطدام سيارة كانت تسير على طريق سنهور المدينة، بمركز دسوق، بهم ليخلف الحادث حالتي وفاة، وثلاثة مصابين، جرى نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، والجثتين إلى المشرحة.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، قد تلقا إخطاراً من مأمور مركز شرطة دسوق عن اصطدام سيارة بعدة أشخاص، مما نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء وقوع الحادث.

أسماء الضحايا والمصابين

بينما تبين من خلال سجلات مستشفى دسوق العام: مصرع «ع . س» 42 عاماً، و«م. ع» 50 عاماً، وتم وضع الجثتين بالمشرحة، كما أصيب كل من «أ . م» 25 عاماً، بنزيف في المخ، و«ر. ب»، 25 عاماً، باشتباه نزيف في المخ، وشخص آخر لم يستدل عليه مجهول الهوية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق التحقيقات في ملابسات الواقعة.