مصرع طفل سقطت عليه سيارة أثناء صيانتها في كفر الشيخ

لقي طفل 8 سنوات مصرعه في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك إثر سقوط سيارة أثناء صيانتها عليه، مما نتج عن الحادث مصرع الطفل، وتم تحرير محضر بالواقعة، ووضع جثمان الطفل تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، قد تلقا إخطاراً من مأمور مركز شرطة دسوق عن مصرع طفل 8 سنوات، وذلك إثر سقوط سيارة أثناء صيانتها عليه لتودي بحياة الطفل، وتم نقل الجثمان لمستشفى دسوق، تحت تصرف جهات التحقيق.

عمر الطفل 8 سنوات

وتبين من خلال سجلات مستشفى دسوق العام أن الطفل المتوفي يدعى «م.م» يبلغ من العمر 8 سنوات، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دسوق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق، التحقيقات في ملابسات الواقعة.