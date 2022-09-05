مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات جامعة الإسكندرية والأوراق المطلوبة

أعلنت جامعة الإسكندرية، مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين المقبولين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023 /2022، والتي تنطلق يوم 25 سبتمبر، وتستمر حتى 19 أكتوبر المقبل وفقا لموعد كل كلية.

مواعيد الكشف الطبي في كليات جامعة الإسكندرية

- كلية التمريض ومعهد التمريض بمقر الوحدة الطبية بكلية التمريض، من 25 إلى 27 سبتمبر.

- كلية الحاسبات والمعلومات، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة طلبة سموحة يوم 25 سبتمبر.

- كلية العلوم بالشاطبي ومحرم بك، يقام الكشف الطبي بمقر كلية العلوم مبنى اعدادي بالشاطبي، من 25 إلى 27 سبتمبر.

- كلية التربية ورياض أطفال، بمقر الوحدة العلاجية بكلية التربية النوعية من 25 إلى 27 سبتمبر.

- كلة زراعة سابا باشا من 25 إلى 27 سبتمبر، بالوحدة العلاجية بكلية الزراعة بسابا باشا.

- كلية زراعة الشاطبي، بالوحدة العلاجية بكلية الزراعة بالشاطبي، من 25 إلى 27 سبتمبر.

- كلية الصيدلة، بالوحدة العلاجية بكلية الصيدلة، من 25 إلى 27 سبتمبر.

- طب الأسنان، بالوحدة العلاجية بكلية طب الاسنان

- كلية الهندسة، بمقر كلية الهندسة من 25 إلى 27 سبتمبر

- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة الجامعية طلبة سموحة، من 25 إلى 27 سبتمبر.

- كلية الطب البشرى، بمقر الوحدة العلاجية بكلية الطب

- كلية الفنون الجميلة، بمقر الوحدة العلاجية بكلية الفنون الجميلة، من 25 إلى 27 سبتمبر.

- كلية الطب البيطري، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة الجامعية طلبة، بسموحة، من 25 إلى 27 سبتمبر.

- كلية الآداب، بمدرج العبادي، من 25 إلى 29 سبتمبر.

- كلية التجارة، مبنى نور 1، من 1 إلى 5 أكتوبر.

- كلية التربية وكلية السياحة، بمدرجي 1 و2 في كلية التربية، من 8 إلى 13 اكتوبر.

- كلية الحقوق، بمبنى الامتحانات الدور الاول، من 15 إلى 19 أكتوبر.

- يتاح موعد التخلف لكل الطلاب الجدد في 22 أكتوبر المقبل بمجمع العلوم الإنسانية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكشف الطبي بكليات جامعة الإسكندرية 2022 - 2023

1- أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها.

2- أصل شهادة الميلاد «كمبيوتر» وصورة منها.

3- بطاقة الترشيح للقبول بالكلية في جامعة الإسكندرية.

4- فیزا جامعية من البنك الأهلي المصري.

5 - 6 صور شخصية حديثة.

6 - صورة من بطاقة الطالب.

7 - صورة من بطاقة ولي أمر الطالب.

8 - نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

9 - بطاقة 6 جند للطلاب مواليد 2003 وما قبلها.

10 - ملف بلاستيك «بلون أخضر أو أزرق للذكور وأحمر أو أبيض للإناث».

11- المصروفات الدراسية ورسوم الكشف الطبي + طوابع التقديم.

12 - طلب الالتحاق يتم الحصول عليه من الكلية.