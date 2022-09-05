مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات جامعة الإسكندرية والأوراق المطلوبة
كتب:
كيرلس مجدى
11:58 ص | الإثنين 05 سبتمبر 2022
جامعة الإسكندرية
أعلنت جامعة الإسكندرية، مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين المقبولين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023 /2022، والتي تنطلق يوم 25 سبتمبر، وتستمر حتى 19 أكتوبر المقبل وفقا لموعد كل كلية.
مواعيد الكشف الطبي في كليات جامعة الإسكندرية
- كلية التمريض ومعهد التمريض بمقر الوحدة الطبية بكلية التمريض، من 25 إلى 27 سبتمبر.
- كلية الحاسبات والمعلومات، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة طلبة سموحة يوم 25 سبتمبر.
- كلية العلوم بالشاطبي ومحرم بك، يقام الكشف الطبي بمقر كلية العلوم مبنى اعدادي بالشاطبي، من 25 إلى 27 سبتمبر.
- كلية التربية ورياض أطفال، بمقر الوحدة العلاجية بكلية التربية النوعية من 25 إلى 27 سبتمبر.
- كلة زراعة سابا باشا من 25 إلى 27 سبتمبر، بالوحدة العلاجية بكلية الزراعة بسابا باشا.
- كلية زراعة الشاطبي، بالوحدة العلاجية بكلية الزراعة بالشاطبي، من 25 إلى 27 سبتمبر.
- كلية الصيدلة، بالوحدة العلاجية بكلية الصيدلة، من 25 إلى 27 سبتمبر.
- طب الأسنان، بالوحدة العلاجية بكلية طب الاسنان
- كلية الهندسة، بمقر كلية الهندسة من 25 إلى 27 سبتمبر
- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة الجامعية طلبة سموحة، من 25 إلى 27 سبتمبر.
- كلية الطب البشرى، بمقر الوحدة العلاجية بكلية الطب
- كلية الفنون الجميلة، بمقر الوحدة العلاجية بكلية الفنون الجميلة، من 25 إلى 27 سبتمبر.
- كلية الطب البيطري، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة الجامعية طلبة، بسموحة، من 25 إلى 27 سبتمبر.
- كلية الآداب، بمدرج العبادي، من 25 إلى 29 سبتمبر.
- كلية التجارة، مبنى نور 1، من 1 إلى 5 أكتوبر.
- كلية التربية وكلية السياحة، بمدرجي 1 و2 في كلية التربية، من 8 إلى 13 اكتوبر.
- كلية الحقوق، بمبنى الامتحانات الدور الاول، من 15 إلى 19 أكتوبر.
- يتاح موعد التخلف لكل الطلاب الجدد في 22 أكتوبر المقبل بمجمع العلوم الإنسانية.
الأوراق المطلوبة للتقديم في الكشف الطبي بكليات جامعة الإسكندرية 2022 - 2023
1- أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها.
2- أصل شهادة الميلاد «كمبيوتر» وصورة منها.
3- بطاقة الترشيح للقبول بالكلية في جامعة الإسكندرية.
4- فیزا جامعية من البنك الأهلي المصري.
5 - 6 صور شخصية حديثة.
6 - صورة من بطاقة الطالب.
7 - صورة من بطاقة ولي أمر الطالب.
8 - نموذج 2 جند للطلاب الذكور.
9 - بطاقة 6 جند للطلاب مواليد 2003 وما قبلها.
10 - ملف بلاستيك «بلون أخضر أو أزرق للذكور وأحمر أو أبيض للإناث».
11- المصروفات الدراسية ورسوم الكشف الطبي + طوابع التقديم.
12 - طلب الالتحاق يتم الحصول عليه من الكلية.
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