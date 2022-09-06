أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في الأسواق المصرية

كشف الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور عن أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك اليوم الثلاثاء، والتي تبحث السيدات عن قيمتها الشرائية وكذلك الباعة إذ يحرص قطاع كبير منهم على معرفة الأسعار قبل الشراء حتى لا يستغل البعض عدم معرفتهم بالأسعار الجديدة.

واليوم الثلاثاء 6 سبتمبر، تقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر، وفق الجولة الصباحية لها، ووفق الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، إذ جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

وترواحت قيمة أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء، بين هذه الأسعار:

- سجل سعر كيلو البامية نحو 22 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفاصوليا نحو 25 جنيهًا.

- سجل سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 و10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات.

- سجل سعر الفلفل الرومي البلدي، بين 5 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الثوم البلدي بين 18 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2.5 و5 جنيهات.

- كما تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات.

- فيما تراوح سعر الطماطم بين 6 و8 جنيهات للكيلو الوحد.

أسعار الخضروات في سوق العبور

- تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و4.75 جنيه.

- سجل سعر كيلو البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

- كما سجل سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الكوسة بين 4 و6.5 جنيه، في سوق العبور اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر.

- سجل سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

- وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

- فيما بلغ سعر الفلفل الحامي بين جنيهين و3.5 جنيه.

- كما سجل سعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

- فيما تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 1.25 و2.25 جنيه.

- وسجل كيلو البطاطس بين 3.25 جنيهات و5.75 جنيه.