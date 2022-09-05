أسعار الخضروات اليوم الاثنين 5-9-2022 في الأسواق المصرية

ينشر الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، العديد من الأصناف المختلفة التي تحتاجها ربات المنازل، وأسعار الخضروات أيضا التي تبحث عنها السيدات، ويستخدمونها في تحضير الوجبات المختلفة.

واليوم الاثنين 5 سبتمبر، تقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر، وفق الجولة الصباحية لها، ووفق الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، إذ جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

وترواحت قيمة أسعار الخضروات اليوم الاثنين، بين هذه الأسعار كما يلي:

-سجل سعر الفلفل الرومي البلدي، بين 5 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الثوم البلدي بين 18 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2.5 و5 جنيهات.

- تاروح سعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات.

- تراوح سعر الطماطم بين 6 و8 جنيهات للكيلو الوحد.

- سجل سعر كيلو البامية نحو 22 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفاصوليا 25 جنيهًا.

- سجل سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 و10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 1.25 و2.25 جنيه.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

سجل سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات، في سوق العبور اليوم الأحد 4 سبتمبر.

سجل كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

سجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

بلغ سعر الفلفل الحامي بين جنيهين و3.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات.