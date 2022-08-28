أسعار المانجو اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 في سوق العبور والأسواق المحلية

يحرص قطاع عريض من المواطنين على متابعة أسعار المانجو اليوم الأحد في الأسواق المختلفة؛ لمعرفة الأنواع المتوفرة وأسعارها؛ لتحديد الميزانية المناسبة للشراء، لرغبة البعض في شراء كميات وتخزينها قبل انتهاء الموسم الخاص بها، وهو ما جعلها تتصدر محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال الدقائق القليلة الماضية.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة وبوابة «الوطن» والمتعلقة بالأسعار، نرصد في التقرير التالي أسعار المانجو اليوم على هذا النحو:

أسعار المانجو اليوم

وفي سوق العبور، سجّلت أسعار المانجو البلدي، اليوم، بسعر تراوح من 7 إلى 10 جنيهات، والفص من 25 إلى 45 جنيهًا، وصدّيقة من 11 إلى 15 جنيهًا، والسكري من 9 إلى 15 جنيهًا، والسنارة تراوحت من 9 إلى 15 جنيهًا، بينما العويس بين 15 و25 جنيهًا، والزبدية من 9 إلى 11 جنيهًا، دبشة من 9 إلى 15 جنيهًا، جولك 9 إلى 15 جنيهًا، وفي الأسواق المحلية وصل سعر المانجو من 20 إلى 75 جنيهًا، حسب النوع والشركة الموردة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وانخفضت أسعار الفاكهة بشكل ملحوظ نظرًا لأنها واحدة من أكبر أسواق الجملة في مصر، وتنخفض فيها أسعار الفاكهة، إذ سجل سعر حبة البطيخ وزن يتراوح ما بين 4 و10 كيلو، تراوح ما بين 10 و35 جنيهًا، بينما التين البرشومي بين 6 و9 جنيهات، وسجل سعر البرقوق السكري 22 جنيهًا، ووصل سعر التفاح البلدي بين 6 و12 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

وسجل العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه، والأحمر بالسعر ذاته، رومي أحمر بين 4 و7 جنيهات، والكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات، والشمام من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في السوق المحلية ومحلات التجارية الكبرى، كالآتي:

التفاح الأحمر 30 جنيهًا، والبلدي بين 12 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا، وتراوح سعر حبة جوز الهند بين 22 و26 جنيهًا، وتراوح سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، بينما الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو، وحبة الأناناس تصل إلى نحو 50 جنيهًا، بينما كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا، أما العنب الأسود نحو 80 جنيهًا.