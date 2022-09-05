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فريق مصري يصمم «روبوت قفاز» لحماية العمال من مخاطر الحوادث في المصانع

كتب:

هاجر عمر
12:06 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
فريق مصري يصمم روبوت يحمي العمال من مخاطر الحوادث بالمصانع

فريق مصري يصمم روبوت يحمي العمال من مخاطر الحوادث بالمصانع

قال محمد علاء، أحد أعضاء الفريق المصمم للروبوت الذي يحمي العمال من مخاطر الحوادث في المصانع، إنّ فكرة الروبوت عبارة عن قفاز يرتديه العامل، وروبوت يعمل عن بعد، له نفس شكل اليد، ويحاكي نفس حركة الأصابع الخاصة بالعامل الذي يرتدي القفاز، موضحًا أنّ الأمر لا يتطلب وجود أي أجهزة حاسوب كون الروبوت تم تصميمه ليحمل برمجة ذاتية.

الروبوت يحمي العمال 

وكشفت ناهد نصر الدين، أحد أعضاء الفريق المصمم للروبوت، في حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على فضائية «dmc»، عن مزايا الروبوت الذي يحمي العامل من المخاطر المتعلقة بالعمل في الصناعات المختلفة من التعرض للأذى، بسبب التعامل مع بعض الآلات أو التعرض لبعض الغازات السامة وغير الصحية.

تعديلات على الروبوت لتخطي الصعوبات

وأوضحت منار بهاء الدين، أحد أعضاء الفريق المصمم للروبوت، أنّهم استهدفوا في بداية الأمر أن تكون مهام الروبوت متعلقة بمساعدة الأطباء في الجراحات الدقيقة، إلا أنّه واجههم بعض الصعوبات التي حالت دون تطبيقه بالصورة الصحيحة، ما جعلهم يلجأون إلى تعديله ليساعد العمال في المصانع، حيث بدأ تنفيذه بالفعل في عدد من المصانع.

معظم مكونات الروبوت محلية

وأشارت نورهان خالد، أحد أعضاء الفريق المصمم للروبوت، إلى استخدام المكونات المحلية في صنع الروبوت، لافتة إلى استقدام بعض المكونات التي كانت غير متاحة من الخارج، معربة عن امتنانها لمساعدة ودعم أعضاء هيئة التدريس بكليتها لأعضاء الفريق لاستكمال المشروع.

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