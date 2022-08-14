مدير مستشفى المنصورة الجامعي: تركيب أحدث جهاز روبوت جراحي قريبا

قال الدكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفى المنصورة الجامعي الرئيسي، إن مستشفيات جامعة المنصورة ستشهد قريبًا تركيب جهاز «الجراح الآلي» وهو أحدث جهاز روبوت جراحي وذلك ضمن خطة تطوير بعض الوحدات الطبية ‏للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،‏ وتشمل الخطة أيضًا تطوير قسم 11 جراحة حريم، المعامل، قسم التعقيم، بالإضافة إلى تركيب جهاز الجراح الآلي، والتجهيزات اللازمة لتركيب أحدث جهاز المعالج لخدمة مرضى الأورام والطب النووي.

استقبال القائم بعمل جامعة المنصورة لمدير المستشفى الرئيسي

جاء ذلك في بيان صحفي، لجامعة المنصورة عقب استقبال الدكتور محمود محمد المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، اليوم للدكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفى الجامعة الرئيسي، للمناقشة في عمليات تطوير الوحدات والخدمات المقدمة للمرضى.

خطة تطوير المستشفى الرئيسي لجامعة المنصورة

وأضاف الدكتور الشعراوي كمال، ‏أن خطة التطوير تشمل أيضًا مجمع العنايات ليكون مركزًا للجهاز التنفسي والصدر، وإنشاء وحدة لعلاج القدم السكري بمبنى الباطنة الخاصة، وتطوير مداخل المستشفى وإنشاء مجمع خدمات لزوار المرضى وتجهيز عدد 5 ماكينات صراف آلي لخدمة العاملين.

واستعرض «الشعراوي»، خلال اللقاء الوضع الحالي لمراحل تطوير بعض الوحدات الطبية ‏بالمستشفى الرئيسي، وفقاً للجداول الزمنية المحددة وذلك حرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية ‏المقدمة للمواطنين‎.‎

ومن جانبه أكد الدكتور محمود محمد المليجي القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، خلال اللقاء على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ومراعاة إجراءات الأمن والسلامة، موضحًا أهمية تطوير الوحدات الطبية بمستشفى الجامعة الرئيسي، بما يضمن تقديم أفضل أوجه الرعاية للمترددين على المستشفى والقضاء على قوائم الانتظار، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن القضاء على قوائم الانتظار.