الجزار يوجه بتنفيذ مشروعات «المنصورة الجديدة» بأعلى جودة: نافذة الدلتا السياحية

فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات «المنصورة الجديدة»

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذي لكل المشروعات، مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، والالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات، بما يليق بمدينة المنصورة الجديدة التي تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.