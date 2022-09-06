تعرف على الأزواج المعروضين على رينيرا في مسلسل House of the Drago

كشفت أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل الملحمي House of the Dragon، عن محاولات الملك فسيريس تارجاريان فى إقناع ابنته «رينيرا» بالزواج بعد أن بلغت سن الرشد 17 عاما وهي السن المحددة في الممالك السبع.

«رينيرا» أصبحت في حالة غضب وعصيان من والدها بعد أن فاجأها وتزوج من صديقتها «اليسنت» ابنة مساعد الملك «أوتوهايتاور»، وعلى الرغم من كونها وريثة العرش إلا أنها اصبحت متخوفة من والدها أن يمنح العرش لنجله الحديث إيجون.

خلال الحلقة الثالثة تم ذكر محاولات زيجة رينيرا ثلاث مرات كل مرة من شخص مختلف، ترصدها «الوطن»

جيسون لانستر

ركزت الحلقة على أهمية زيجة رينيرا تارجاريان من جيسون لانستر، حيث إن الملك فسيريس حاول إقناعها بالزواج منه، وأن يعيشا سويا فى كاستلي روك، ولكن رينيرا تقابله وتشعره بغروره وتكبره وترفضه وتدخل في مشادة مع والدها لاقتنعاها بأنه يحاول التخلص منها لكي يمنح العرش لنجله.

لينور فاليريا

حاول عدد من مجلس الحكم فى الممالك السبع إقناع الملك فسيريس أن يقوم بتزويج ابنته من لينور أنجل «كورلتس» المعروف بأفعى البحر، من أجل إعادة اتحاد عائلة التارجاريان مع عائلة الفاليريين بعد أن ضعف العلاقة عقب رفض الملك فسيريس الزواج من لينا ابنة كورلتس وفضل عليها أليسنت.

هاروين

اعتقد الملك فسيريس أن هاروين الملقب بـ محطم العظام حين ما قابل والده ولكن الوالد أقنعه بأهمية زواج رينيرا من لينور فاليريا.