وفاة رائد الأغنية المغربية فتح الله المغاري عن 82 عاما.. أزمة قلبية

توفى الفنان المغربي فتح الله المغاري، عن عمر ناهز 82 عامًا، داخل أحد المستشفيات، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، وذلك حسب ما أعلنت وسائل إعلام مغربية، الذي نعته بأنه أحد رواد الأغنية المغربية ومن أشهر مؤسسيها.

غناء وتلحين وتأليف

والفنان المغربي القدير من مواليد عام 1940، وعمل في مجال الغناء والتلحين وتأليف الأشعار، ومن أبرز الأغاني التي قدمها وتعد من التراث المغربي، منها «مغيارة، والصنارة، وكأس البلار، وضاعت لي نوارة، ومحال ينساك البال، والله على راحة، ورجال الله، ونداء الحسن».

توفى إثر أزمة قلبية حادة

وحرص عدد كبير من رواد موقع تويتر، على نعي الفنان المغربي الكبير فتح الله المغاري، من بينهم فنانين مغاربة والذين وصفوه بأنه الأب الروحي للفن المغربي وأحد رواده الذي ساهم في ثراء التراث المغربي.

وقالت الفنانة المغربية لطيفة رأفت، عبر منشور لها بموقع «فيسبوك»، إن فتح الله المغاري، هو الذي اكتشفها وقدمها لعالم الفن، ومن ثم خبر وفاته صدمة كبيرة لها ولكل محبيه.

وفقدت المملكة المغربية قبل بداية الأسبوع الحالي، الفنان الكبير نور الدين بكر، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الحنجرة.