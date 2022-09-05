خطوات استكمال الدراسة في الجامعات الأهلية والخاصة للطلاب القادمين من أوكرانيا

استمرار لسعي وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتوفيق أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا، وعودتهم إلى وطنهم الأم مصر، لاستكمال الدراسة في الجامعات الأهلية والخاصة المصرية، نظرا لظروف الحرب الروسية الأوكرانية، تواصلت ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، مع السفارة المصرية في كييف بأوكرانيا، للبحث في أمور الطلاب المصريين الدارسين هناك.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» خطوات استكمال الطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا الدراسة في الجامعات المصرية، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

خطوات استكمال الطلاب العائدين من أوكرانيا الدراسة في الجامعات المصرية

أوضحت الوزارة، أنه على الطلاب الذين لا يزالون في مراحل الدراسة الجامعية بالجامعات الأوكرانية، والراغبين في الحصول على الأوراق أو المستندات الخاصة التواصل مباشرة مع ممثلي الجالية المصرية الواردة أسماؤهم من السفارة المصرية بأوكرانيا، من خلال زيارة هذا الرابط.

كما حددت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من قبل شروط وضوابط استكمال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا دراستهم بالجامعات المصرية الأهلية والخاصة، التي تمثلت في اجتياز المقررات الدراسية المؤهلة للتخصصات الملتحقين بها بالجامعات في أوكرانيا في شهادة الثانوية العالية أو الشهادات المعادلة لها، على سبيل المثال (كيمياء - فيزياء - رياضيات مقسمة: بالنسبة لكلية الهندسة)، ولا يجوز تحويل الطلاب الحاصلين على مواد أدبية فقط والتحقوا بكليات عملية بأوكرانيا.

بيان درجات بالمواد الدراسية التي اجتازها الطالب

وأشارت إلى تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية - أثناء فترات الدراسية - في دولة أوكرانيا قبل 2022/2/24، بكافة طرفي الإثبات، وأن يكون الطالب من بين الطلاب المقيدين بالعام الجامعي 2021 2022/ فقط، شهادة قيد من الجامعة، بيان درجات بالمواد الدراسية التي اجتازها.

كما لفتت وزارة الهجرة، إلى ضرورة أن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج معادلة للدرجات العلمية، التي تمنحها الجامعات المصرية (يرجع في هذا الشأن للمجلس الأعلى للجامعات).