في نقاط.. أبرز أنشطة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في أسبوع

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل المستمر مع المصريين بالخارج، والاطلاع على متطلباتهم، ومن ثم البحث فى إمكانية توفير احتياجاتهم، بالإضافة إلى ربطهم بالوطن الأم، من خلال التعاون المشترك مع مختلف الوزارات المعنية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز أنشطة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في أسبوع، وفقا للوزارة.

وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في أسبوع

1- التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، لبحث إدماج العلماء المصريين بالخارج، فى عملية الترويج للطفرة الصحية فى مصر، بالإضافة إلى مشاركتهم فى الترويج لما تمتاز به الدولة المصرية من مزايا تنافسية، فى مجال الخدمات الصحية، وصناعات الدواء، وذلك داخل الدول المضيفة.

2- التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدد من ممثلى ورؤساء الجاليات المصرية بالخارج، للإطلاع على ما هو جديد لديهم، إذ تمت دعوتها لافتتاح المعرض العقاري، والفرص الإستثمارية بالمشروعات القومية، بالولايات المتحدة، والتشاور حول عدد من احتياجات الجالية المصرية بالخارج.

سها جندي تلتقي مجموعة من الوزراء

3- كما التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، لبحث إمكانية إتاحة فرص الاستثمار العقاري للمصريين بالخارج، وذلك بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية للمصريين بالخارج، في العملية التنموية بالقرى الأكثر احتياجا، في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين «حياة كريمة» و«مراكب النجاة».

4- كما التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث مناقشة سبل استفادة المصريين المقيمين في الخارج من الخدمات الرقمية، وذلك للتيسير عليهم عملية استخراج أوراقهم الرسمية، بالإضافة إلى بحث إمكانية تطوير البنية التكنولوجية وتفعيل التحول الرقمي داخل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

5- التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث التعاون المستقبلي والقضايا ذات الصلة وتطوير آليات التعاون بمجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وذلك بهدف التوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ملتقيات الشباب أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج.

6- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماع موسع مع مجموعة من الصحفيين المسئولين عن تغطية عمل وأنشطة الوزارة بعدد من المؤسسات الصحفية، للتعريف باستراتيجة عمل وزارة الهجرة خلال المرحلة المقبلة، وكذلك أبزر الملفات على طاولة الوزيرة.