أهداف التعاون بين «الهجرة» و«الرياضة».. توعية الشباب والاهتمام بهم

تولي وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اهتماما بأبناء الوطن المقيمين والعاملين بالخارج، من خلال إطلاق المبادرات والخدمات المختلفة لهم، من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية.

وتزامنا مع ذلك، تبحث السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كل السبل للتعاون مع الوزارات المختلفة، وعمل بروتوكولات تعاون مشتركة، لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، لكونهم بمثابة خط الدفاع الأول لمصر داخل الدول المضيفة المختلفة، على مستوى دول العالم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف التعاون بين «الهجرة» و«الشباب والرياضة»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أهداف التعاون بين «الهجرة» و«الشباب والرياضة»

- بحث تعزيز التعاون بين الوزارتين في عدد من الملفات المشتركة خلال الفترة المقبلة.

- بحث آفاق التعاون المستقبلي والقضايا ذات الصلة وتطوير آليات التعاون بمجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية.

- العمل على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

- الاهتمام بملتقيات الشباب أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج.

الاهتمام بالشباب داخل القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية

- البناء على ما تم من تعاون مسبق بما يخدم شبابنا بالخارج.

- الاهتمام بالشباب داخل القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.

- تطوير برامج التوعية والتثقيف.

- خدمة أبناء المصريين بالخارج ومن ثم تعزيز ربطهم بوطنهم الأم.

- أهمية التعاون في تنفيذ الأنشطة الرياضية لأبناء مصر بالخارج انطلاقاً من أهمية الرياضة في التنشئة الاجتماعية السليمة.

- بحث مبادرات وأنشطة وبرامج رياضية أيضا تستهدف شباب القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.

- أهمية دور الرياضة في إعادة دمج الشباب بالمجتمع ومن ثم المساهمة في القضاء على الجرائم العابرة للحدود وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

جدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطلق العديد من المبادرات المختلفة، لخدمة المصريين بالخارج، سواء العاملين أو المقيمين بالخارج، بهدف ربطهم بوطنهم الأم مصر.