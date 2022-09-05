«الهجرة» توجّه رسالة مهمة للطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا

وجّهت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بعد التنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية في كييف بأوكرانيا، رسالة مهمة للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية، أو غيرها، لاستكمال الدراسة، أو الشباب الخريجين الراغبين في استخراج واستلام أوراق التخرج، موضحة أنّ عليهم اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات للحصول على مستندات خاصة بالدراسة أو شهادات تخرج.

الحصول على شهادة تخرجهم

وذكرت الوزارة في بيان عنها، أنّ الطلاب الذين أنهوا دراستهم ولديهم رغبة في استخراج واستلام أوراق التخرج، عليهم مخاطبة جامعاتهم بشكل مباشر، لطلب استخراج أوراق التخرج عبر البريد الإلكتروني مباشرة من الجامعة، على أن تتضمن رسالتهم الإلكترونية التفاصيل الخاصة بالشهادة، والتخصص، والاسم الكامل للخريج، والتواريخ المتعلقة بذلك على الرابط التالي APPLY@STUDYINUKRAINE.GOV.EG

الحصول على مستندات من الجامعات الأوكرانية

أما بالنسبة للطلاب الذين ما زالوا في مراحل الدراسة الجامعية بالجامعات الأوكرانية، والراغبين في الحصول على الأوراق أو المستندات الخاصة بهم بخلاف شهادات التخرج، لاستكمال الدراسة في الجامعات المصرية أو الجامعات الأخرى، يمكنهم التواصل مباشرة مع ممثلي الجالية المصرية الواردة أسماؤهم من السفارة المصرية بأوكرانيا من هنا.