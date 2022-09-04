وزيرة الهجرة: أبلكيشن وموقع خدمات وتيسيرات للمصريين في الخارج

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن التكليفات الجديدة للوزارة بأن المواطن المصري سواء في الداخل أو الخارج لابد أن يكون في عمق وقلب عملية التنمية وسياسات الوزارات الجديدة والقديمة الموجودة، وهذا هو التكليف الرئيسي والأولوية القصوى.

لقاءات مع 5 وزراء الأسبوع المقبل

وأضافت سها جندي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأولوية القصوى بالنسبة لها هي المصريين بالخارج وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة: «منذ أول يوم توليت فيها المسؤولية كان لدي لقاءات مع حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي إضافة إلى وزراء الاتصالات والإسكان والشباب والرياضة، والأسبوع القادم لدي لقاءات مع 5 وزراء آخرين».

وأشارت إلى أن الهدف من كل هذه اللقاءات هو المحاولة بقدر الإمكان لعمل صفقة متكاملة من الحوافز والمحفزات الرئيسية للمصريين بالخارج، والاستهداف ليس التحويلات من المصريين بالخارج ولكن أن يشعروا بمكانتهم وأن الدولة الأم تسعى إليهم مثلما يسعون إليها، وأن يكون هذا الترابط والتواصل استثمار بهم وفي أبنائهم وأحفادهم مستقبلا.

موقع إلكتروني للمصريين بالخارج

وتابعت: «كل هذه المحفزات ستكون مجمعة في موقع إلكتروني وتطبيق مخصص للمصريين بالخارج، لتكون محاولة بقدر الإمكان للتسهيل عليهم، مثل منصة مصر الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات والتي بها كل الخدمات ويستفيد منها المصريين بالخارج».

وواصلت: «التطبيق معروض على رئيس مجلس الوزراء وسيحتوي على كل خدمة من الخدمات التي نسعى لتحقيقها ووضع بروتوكولات خاصة بها وتنظيمها كلها ستكون في هذا التطبيق، ليتاح له شكل من أشكال الاتصال المباشر، ويسهل عليه التواصل».