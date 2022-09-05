غلق جميع الشواطئ المفتوحة في مرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج (صور)

أعلنت مدينة مرسى مطروح، اليوم الاثنين، غلق جميع الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير بسواحل المدينة، بسبب ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر، منعًا للغرق والحفاظ على حياة المواطنين في المصيف، لحين عودة استقرار حالة البحر مرة أخرى.

وأكدت متابعة جميع الشواطئ المفتوحة من خلال لجان مجلس لمدينة، ومراجعة الالتزام من جانب العاملين في الشواطئ وأصحاب تراخيص الشماسي والكراسي، مع إتاحة بدائل لهذه الشواطئ، لتوجيه زائري مطروح إليها، واستمرار ذلك عدة أيام، طبقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح وارتفاع الأمواج على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

منع نزول شواطئ مطروح المفتوحة

ناشد رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، المصطافين عدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة لعدم استقرار حالة البحر، اليوم، بسبب ارتفاع الأمواج، وشدة التيارات ووجود سحب داخل البحر خلال العوم، منبهًا على الجميع الاستجابة بعدم نزول البحر بتلك الشواطئ، تفاديًا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر.

شواطئ بديلة للسباحة في مطروح

أضاف جاب الله أن المصطافين تتاح لهم بدائل في شواطئ مطروح، يمكنهم السباحة فيها، وهي شواطئ بحيرة روميل، والفيروز، وبحيرة كليوباترا، وشواطئ الليدو، ومطروح العام، والغرام، التي يتوافر فيها خدمات وأفراد إنقاذ، لوجود خلجان أو حواجز خرسانية حولها، ولا يوجد بها ارتفاع أمواج.

ونبَّه رئيس المدينة على عدم ممارسة السباحة ونزول البحر في مزار حمامات كليوباترا، ومزار صخرة ليلى مراد بشاطئ الغرام، مشددًا على ضرورة اتباع جميع المواطنين تعليمات مسؤولي الشواطئ، وشركة الإنقاذ من خلال الالتزام والاستجابة بعدم نزول البحر في الشواطئ المفتوحة، حفاظًا على الأرواح.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج لأكثر من 2م، متوقعة استمرار تلك الحالة لمدة 72 ساعة.