«الصحة»: تطعيم الحاصلين على لقاح «جونسون» بجرعة تنشيطية بعد مرور شهرين

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين الحاصلين على لقاح «جونسون اند جونسون»، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها أن الحاصلين على لقاح جونسون يجب تطعيمهم بالجرعة التنشيطية بعد شهرين من الجرعة الأولى، وشددت وزارة الصحة والسكان على أهمية الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لأنها تعزز مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية وصل الى ما يقرب من 9 ملايين مواطن، مشيرا الى أن على المواطنين الأصحاء الحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور 6 أشهر فقط، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور 3 أشهر فقط نظرا لقلة مناعتهم وهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لما تم اعلانه من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه حال عدم إرسال وزارة الصحة رسالة إلى المواطنين بالجرعة التنشيطية عليهم الذهاب إلى مراكز تلقي لقاح كورونا في المواعيد التي تم ذكرها من تلقاء أنفسهم والحصول على الجرعة التنشيطية، لافتة الى أن جميع اللقاحات متاحة سواء للمواطنين المسافرين وغيرهم، والوزارة مستمرة في تدفق شحنات لقاحات كورونا.

الوضع الوبائي في مصر

وأكدت وزارة الصحة والسكان على انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا وكذلك الوفيات، لافتة إلى أن اللقاحات هي السبب الرئيسي وراء انخفاض معدلات الإصابة، وتخفيف شدة الإصابات وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، لافتة الى استمرار رفع اعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة.