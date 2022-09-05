كم سيصل سعر الذهب بنهاية 2022؟.. «مؤسسة عالمية» تجيب

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 3.6% منذ بداية العام الحالي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تشديد السياسة النقدية، وارتفاع الدولار الأمريكي، والعائدات الحقيقية الأمريكية.

وقالت مؤسسة «Group Economic» البحثية، إنها خفضت توقعاتها السابقة لأسعار الذهب، وسط مؤشرات قوية على ضعف الطلب المتوقع على المعدن الأصفر خلال الفترة المتبقية من عام 2022، على أن تتعافى الأسعار في 2023، مشيرةً إلى أن الأوقية ستكون في مستوى 1700 دولار بحلول نهاية العام، و1900 دولار للعام المقبل.

3.6% خسائر الذهب منذ بداية 2022

وكتبت كبيرة استراتيجي الفوركس والمعادن الثمينة، جورجيت بويلي: «انخفضت أسعار الذهب بنسبة 3.6% منذ بداية العام وهي أدنى بنحو 15% من الذروة التي وصلت إليها في 8 مارس عند 2.070 دولارًا أمريكيًا للأوقية، وكانت الأسباب الرئيسية لذلك تشديد السياسة النقدية العدوانية من قبل البنوك المركزية، وزيادة العوائد الحقيقية للولايات المتحدة».

الدولار أعلى 13% منذ بداية العام

وأضافت: «ارتفعت العوائد الحقيقية لمدة 10 سنوات - العوائد الإسمية مطروحًا منها توقعات التضخم - بأكثر من 150 نقطة أساس هذا العام، علاوة على ذلك، يقف الدولار الأمريكي الآن أعلى بنسبة 13% مما كان عليه في بداية هذا العام، ونتيجة لذلك، قام المستثمرون بتصفية مراكزهم في صناديق الاستثمار المتداولة جزئيًا».

مواصلة رفع سعر الفائدة الأمريكية

وتوقعت انخفاض طفيف في أسعار الذهب للفترة المتبقية من هذا العام، وأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4% بحلول أوائل عام 2023، وأن يظل الدولار الأمريكي قويًا نسبيًا.