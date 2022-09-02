سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.. اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في مستهل تعاملاته اليوم الجمعة، عند مستويات التداول أمس الخميس، حيث يعد يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للبنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر.

ويتم رصد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية، الجنيه، وفقاً للمعلن على شاشات التداول اللحظي بفروع البنوك المصرية والصرافة، وتعرض «الوطن»، في تقريرها التالي سعر العملة الخضراء بعدد منها.

سعر الدولار الأمريكي من البنك المركزي المصري

ووفقاً لأسعار صرف العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، فإنَّ متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنوك العاملة في مصر، وصل إلى 19.1808 جنيه للشراء و19.2583 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، وذلك وفقاً لآخر التحديثات المعلنة على شاشات التداول اللحظي بفروعه.

سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه ببنك مصر

وبالمثل، يتداول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند مستوى سعري 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع، ببنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، صباح اليوم، الجمعة.

سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي

كما تُظهر شاشات التداول اللحظي بفروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر من حيث الأصول، سعر الدولار أمام الجنيه عند 19.2 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار الأمريكي بالبنوك

يعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك مصر إيران أعلى سعر شراء للدولار بالبنوك المحلية، حيث وصل إلى 19.23 جنيه اليوم.

أدنى سعر شراء للدولار

وفي المقابل، بلغ أقل سعر شراء للدولار الأمريكي أمام الجنيه 19.16 جنيه بفروع 11 بنكًا محليًا، أبرزها بنوك «العربي الأفريقي» و«البركة» و«بلوم».