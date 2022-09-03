سعر الدولار اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 فى البنوك المصرية

شهد سعر الدولار، اليوم السبت، 3 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية، استقرارًا أمام الجنيه المصري، مسجلا 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر إيران للتنمية 19.22 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد، 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنوك «العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، الإسكندرية، الأهلي المتحد».

سعر الدولار في بنك البركة

وسجل أقل سعر شراء للدولار أمام الجنيه لدى بنكي البركة والمشرق، بـ19.16 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

كما بلغ سعر الدولار في بنوك «كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني» 19.19 جنيه للشراء، في حين كان سعر البيع في الأول 19.24 جنيه، والثاني 19.22 جنيه، والثالث 19.24 جنيه.

سعر الدولار في بنك بلوم

في بنوك قناة السويس والعربي الأفريقي الدولي، بلوم، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم للبيع 19.14 جنيه، وللشراء 19.24 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

أما سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فكان 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، في حين كان سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 19.15 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.