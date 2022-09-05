«علام» ينتج أغرب أنواع عسل النحل في مصر.. «شطة وشيكولاتة ومانجا»

«عسل بالشطة وبالمانجو والتين الشوكي والورد البلدي»، نكهات قد تبدو غريبة لتضاف لعسل النحل المتعارف عليه بين الجميع، ولكن المهندس فيصل علام قرر استخدام تقنيات حديثة لإنتاج العسل بأطعمة مختلفة، ما جعل أعين الجميع تتجه نحوه، مستعينا على ذلك بعدد من الأبحاث العلمية والتجارب المختلفة في عدد من دول العالم.

أغرب أنواع عسل النحل في مصر

«قررت أقدم عسل النحل بكل الأطعمة لتناسب كافة الأذواق في مصر، بعض دول العالم تنتج ذلك باستخدام التقنيات الحديثة، وهو ما عملنا عليه، بالإضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي في مجال إنتاج عسل النحل بهذه الأطعمة المختلفة دون أي تأثير»، بهذه الكلمات بدأ المهندس فيصل علام، من محافظة المنوفية، حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أنه لا يتم إضافة مواد كيمياوية أو ألوان أو مكسبات طعم للعسل، حتى لا يفقد أي أنزيمات مفيدة به.

أطعمة أنواع عسل النحل في مصر

«علام» يؤكد أنه من بين أنواع عسل النحل الغريبة التي ينتجها عسل بطعم الفلفل الحار وآخر بالشيكولاتة وكذلك بالورد البلدي والمانجو وزهرة اللوتس، وذلك عن طريق تقنيات حديثة وبعد إجراء الأبحاث العلمية عليها، موضحا أنه يقوم بشراء الفاكهة الطازجة ويدمجها بالعسل عن طريق تقنيات حديثة، لتكون مختلفة عن الأنواع الأخرى المنتشرة في الأسواق، مشيرا إلى أن كافة المنتجات لا يوجد بها خلط ألوان.

استيراد النحل من عدة دول

«استوردنا أنواعا من النحل من السعودية وأستراليا وإيطاليا، وقمنا بعمل تهجين للنحل لكي نصل في النهاية لملكة تتحمل التغير المناخي وتغير درجات الحرارة»، هكذا يقول «علام»، مشيرا أن قدماء المصريين منذ آلاف السنين استطاعوا عمل هجين من السلالات الهادئة وأخرى قوية تستطيع تجميع العسل بكميات كبيرة، فضلا عن وصولهم إلى أنواع مختلفة من العسل الذي يستخدم للعلاج.

50 جنيها سعر الكيلو

يؤكد «فيصل علام» الذي يعمل في هذا المجال منذ عدة سنوات خارج وداخل مصر، أن الأطعمة الجديدة من عسل النحل تلقى إقبالا كبيرا بين المواطنين في محافظة المنوفية، وعلى مستوي الجمهورية، موضحا أن أسعار هذه المنتجات تتراوح بين 50 و120 جنيها للكيلو الواحد.