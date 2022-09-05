القوى العاملة: تنظيم دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل في المنيا

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بشأن متابعة الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة، والاختبار النهائي لمتدربي مهنة كهرباء التوصيلات، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية البرشا في ملوي.

85 دورة تدريبية

وأوضح هشام ذكي مدير مديرية القوى العاملة في تقريره، أن وحدة التدريب المتنقلة منذ قدومها إلى محافظة المنيا خدمت شباب القري الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقدمت 85 دورة تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية بنظام الساعات التدريبية.

إقبال على التدريب بالوحدة

وأضاف مدير المديرية، أن الإقبال على التدريب بالوحدة المتنقلة في تزايد وهناك قوائم انتظار وخاصة على مهنة التفصيل والحياكة بين الفتيات داخل القرى، وذلك لتحسين مستويات معيشتهم بتعلم مهنة أو حرفة يحتاجها سوق العمل داخل تلك القرى.