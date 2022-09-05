ألمانيا تتطلع لشراكة قوية مع إنجلترا بعد فوز تراس برئاسة حكومة بريطانيا

أعلنت السلطات الألمانية، تطلّعها لشراكة قوية مع إنجلترا، بعد فوز ليز تراس برئاسة الحكومة البريطانية، وفقا لما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

تراس ستعمل علي حل أزمة الطاقة وخفض الضرائب

وفازت تراس بعد منافسة مع ريشي سوناك، وزير المالية السابق، وأصبحت زعيمة حزب المحافظين الجديدة.

وقالت تراس عقب فوزها برئاسة حزب المحافظين: «أنوي الوفاء بتعهداتي للناخبين وبلدنا، وسنتعامل مع أزمة الطاقة، وسيكون هناك إجراء فوريا لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة وكيفية تحقيق النمو الاقتصادي.

وأضافت تراس، أنّها ستعمل على حل أزمة الطاقة، فضلا عن وجود خطة لخفض الضرائب، كما ستعمل على وضع خطة للرعاية الصحية.