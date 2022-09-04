ليز تروس المرشحة لرئاسة وزراء بريطانيا: سأتخذ إجراءات فورية بشأن أزمة الطاقة

قالت ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية، والمرشحة لرئاسة وزراء بريطانيا خلفا لبوريس جونسون، اليوم، إنها ستشرع في اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وزيادة إمداداتها، وذلك حال تعيينها رئيسة للوزراء كما هو متوقع خلال هذا الأسبوع، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

وجددت «تروس»، خلال حديثها لصحيفة «صنداي تليجراف»، تعهدها بأن تكون جريئة في معالجة الاقتصاد البريطاني، الذي يعاني من التضخم الذي يواجه ركودا كبيرا.

أزمة تكلفة المعيشة

وقالت «تروس»، إنها تتفهم مدى صعوبة أزمة تكلفة المعيشة للجميع، كما أنها ستتخذ إجراءات حاسمة لضمان تمكن العائلات والشركات من اجتياز هذا الشتاء في ظل نقص إمدادات الغاز الروسي.

وأضافت «إذا تم انتخابي، فإنني أخطط خلال الأسبوع الأول من إدارتي لاتخاذ إجراءات فورية بشأن فواتير الطاقة وإمدادات الطاقة، كما سيتبع الأحداث المالية في وقت لاحق من هذا الشهر مع اتباع حزمه أوسع للإجراءات الاقتصادية».

نهج جديد لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي

وفي نفس السياق، ذكرت ليز تروس أن نهجها سيكون في إجراء فوري لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة وكيفية تحقيق النمو الاقتصادي، مضيفه أنها ستقوم بتعيين مجلس المستشارين الاقتصاديين للحصول على أفضل أفكار حول كيفية تعزيز الاقتصاد.

وتابعت «تروس»، أنها تحتاج إلى اتخاذ القرارات الصعبة للتأكد من أن البريطانيين لن يكونوا في هذا الوضع الصعب كل خريف وشتاء، كما أن لصق اللصقات التحذيرية على الطرق لن يفي بالغرض، مشيرة إلى أنها مستعدة لاتخاذ القرارات الصعبة لإعادة بناء الاقتصاد مرة أخري.

وزير المالية السابق ينافس «تروس» في الانتخابات

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكون «تروس» زعيمة جديدة لحزب المحافظين الحاكم ورئيسة وزراء بريطانيا الجديدة خلال هذا الأسبوع، متغلبة على منافسها، وزير المالية السابق ريشي سوناك.

وأجبر جونسون على الاستقالة من قبل حزبه بعد سلسلة من الفضائح.