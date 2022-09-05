جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب 320 ساعة ذكية مع راكب قادم من ألمانيا

أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى، محاولة تهريب عدد من الساعات الذكية بالمخالفة لأمر رئيس الوزراء رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020، وتعديلاته والتصدير والاستيراد رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته.

320 ساعة ذكية مزودة بكاميرا

جاء ذلك في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميونيخ على رحلة طائرة الخطوط الجوية الألمانية، اشتبه هاني فاروق مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري الجنسية قادم من ألمانيا، وتمّ تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أبو الحسن

وبالعرض على مهند سامي مدير الجمرك بالإنابة، كلف محمد فاوي مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 320 ساعة ذكية مزودة بكاميرا بين طيات الملابس داخل حقائبه.

تحرير محضر ضبط جمركي

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2022، بعد العرض على الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وتولى الجرد والتحريز محمد عبدالحليم وأحمد فتحي في حضور هاني عبدالحافظ رئيس قسم الأمن الجمركي وأحمد عسكر بمكافحة التهرب الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.